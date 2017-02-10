В России появится первый халяльный турмаршрут

Первый в России халяльный туристический маршрут будет создан в Башкирии. Об этом, как сообщается на сайте «Ислам в Республике Башкортостан», рассказал заместитель председателя Госкомитета республики по предпринимательству и туризму Роман Шайхутдинов.

12-дневный тур будет включать в себя посещение объектов исламской и православной культуры в Уфе, Чишминском, Давлекановском, Бурзянском и Учалинском районах республики. «Он хорошо делится на востребованные на рынке туры выходного дня. Маршрут — мультикультурный, но туристу, исповедующему ислам, будет наиболее комфортно, там для него созданы все условия», — отметил Шайхутдинов.

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Он уточнил, что маршрут лишь на 30 процентов посвящен мусульманству, еще 30 процентов — православным святыням, остальную часть программы занимает отдых на природе.

По словам зампредседателя Госкомитета Башкирии, проект ориентирован на туристов с Ближнего Востока. По его мнению, спрос на этот тур будет достаточно высоким. «Уже есть туроператоры, которые берут этот маршрут в свою работу. Пока такого продукта на российском рынке нет», — добавил Шайхутдинов.

В августе 2016 года в России запустили единую систему бронирования гостиничных номеров, соответствующих нормам ислама. Кроме того, в течении года несколько отелей страны прошли сертификацию «халяль-френдли»