В Бишкеке опровергли информацию о выпуске киргизской криптовалюты

Киргизия не собирается запускать в обращение криптовалюту. Информация об этом не соответствует действительности, сообщили в отделе информационной политики аппарата кабинета министров республики, передает ТАСС.

«Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков не подписывал решений, направленных на выпуск криптовалюты», — отмечается в сообщении. В нем также подчеркивается, что правительство страны не наделяло такими правами предприятие «Торговый дом Кыргызстан» (ТДК).

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Ранее 14 июня газета «Известия» сообщила, что Киргизия готовит эмиссию национальной криптовалюты, с помощью которой власти страны рассчитывают привлечь частные инвестиции на разработку золотых месторождений. Издание также сообщило, что Сооронбай Жээнбеков назначил ответственной за реализацию проекта местную госкомпанию ТДК.

Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг усомнился в успехе этой инициативы, так как считает, что любая денежная система способна стать реальной только при обеспечении ее другими мировыми валютами.