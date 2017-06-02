Банк России приступил к созданию национальной цифровой валюты

Банк России начал работу над созданием национальной цифровой валюты. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, сообщает «Интерфакс».

«До виртуальной национальной валюты мы точно дойдем, мы над этим уже начали работать», — сказала она на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице с 1 по 3 июня.

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По ее словам, в мире растет интерес к подобным финансовым инструментам, безопасным для государства и граждан. «Мне кажется, что в ближайшие два-три года эта тема будет очень активно развиваться, и мы изучаем все плюсы и минусы этой темы», — отметила Скоробогатова.

Цифровая валюта, созданная в России, даст возможность пользоваться денежными средствами на уровне новых технологий, добавила она.

25 мая ЦБ предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Ранее в ЦБ заявляли, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

В ноябре 2016 года The Wall Street Journal сообщила, что Банк Швеции (Риксбанк) обсуждает возможность выпуска национальной цифровой валюты из-за того, что жители страны все меньше пользуются наличными деньгами. Ранее в июле прошлого года издание писало об исследовании экономистов Банка Англии, в котором они рекомендовали центральным банкам мира пересмотреть отношение к биткоину и задуматься о выпуске собственных цифровых валют.

Курс одной из самых известных цифровых валют — биткоина — через 10 лет может достичь 100 тысяч долларов, полагают в Saxo Bank.