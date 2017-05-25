Банк России предложил считать криптовалюты цифровыми товарами

Банк России предложил классифицировать криптовалюты как цифровые товары. Об этом в четверг, 25 мая, заявила замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова, сообщает Rambler News Service.

По ее словам, два месяца назад регулятор обсудил с Минфином, Минэкономразвития и силовыми ведомствами проблему идентификации частных криптовалют, которые уже имеют хождение на территории страны. «Наше предложение — применять законодательство с определенными уточнениями в части налогов, контроля и отчетности, как к цифровому товару», — сказала Скоробогатова.

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Предложение было поддержано, сообщила замглавы ЦБ. «Я думаю, что мы через месяц дадим вам вариант нормативных документов», — подвела итог Скоробогатова.

Ранее в Банке России заявляли, что говорить о легализации оборота электронных валют, в том числе биткоинов, в России пока преждевременно.

В апреле замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что летом ведомство подготовит концепцию о биткоине как финансовом инструменте. Российские власти рассматривают возможность легализации операций с криптовалютами уже в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами, отмечал он.