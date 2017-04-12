В ЦБ назвали преждевременной легализацию биткоина в России

Говорить о легализации оборота криптовалют в России пока преждевременно. Об этом в среду, 12 апреля, заявил начальник управления центра финансовых технологий Центробанка Максим Григорьев, передает ТАСС.

«Мы сейчас общаемся с Минфином, Росфинмониторингом. Как и говорилось, мы собираемся к 2018 году определиться с позицией», — добавил он.

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11 апреля замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что российские власти рассматривают возможность легализации операций с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. По его словам, государство должно знать участников финансовых сделок.

Ранее российский Минфин лоббировал законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли. В марте 2016 года министерство приступило к подготовке законопроекта о введении уголовной ответственности за операции с биткоинами и другими криптовалютами. Позднее разработка документа была приостановлена.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна (от английского blockchain — блочная цепь). Это технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.