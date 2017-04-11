Минфин задумался о легализации биткоинов в 2018 году

Российские власти рассматривают возможность легализации операций с биткоинами и другой криптовалютой уже в 2018 году в рамках борьбы с незаконными денежными переводами. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, государство должно знать участников финансовых сделок. «Как и в случае с обычными банковскими операциями, мы должны понимать, кто покупает, а кто продает», — сказал Моисеев.

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Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов считает, что планы по легализации биткоинов связаны с укреплением рубля, передает Национальная служба новостей (НСН).

В Японии с 1 апреля вступил в силу законопроект, наделяющий биткоины и другие криптовалюты статусом платежных средств. С 7 апреля один из крупнейших сетевых магазинов электроники в стране — Big Camera — начал принимать к оплате биткоины.

Ранее российский Минфин лоббировал законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли. В марте 2016 года министерство приступило к подготовке законопроекта о введении уголовной ответственности за операции с биткоинами и другими криптовалютами. Позднее разработка документа была приостановлена.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна. Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.