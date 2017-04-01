В Японии биткоины признали платежным средством

В Японии с субботы, 1 апреля, вступил в силу законопроект, наделяющий биткоины и другие криптовалюты статусом платежных средств. Об этом сообщает Nikkei.

Как отмечает издание, признание виртуальной валюты связано с некоторыми трудностями, так как ее использование не регулируется никакими правилами, а курс подвержен резким изменениям. В связи с этим японский Совет по аудиторским стандартам планирует подготовить свод условий для обращения криптовалюты. На разработку документа, как ожидается, уйдет шесть месяцев.

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«Существует риск того, что компании-держатели криптовалюты могут дать ей искаженную стоимостную оценку, из-за чего могут понести внезапные большие потери», — приводит газета слова партнера PricewaterhouseCoopers Aarata Тикако Судзуки.

Внутренний оборот биткоинов, а также валют Ripple, Litcoin и других только в Японии в 2015 году достиг 185 миллиардов йен (1,67 миллиарда долларов), пишет Nikkei. К 2020 году прогнозируется его увеличение до триллиона йен.

2 марта стоимость биткоина в ходе торгов достигла 1238 долларов, что на доллар дороже тройской унции золота. Этот результат также стал очередным историческим максимумом.

Биткоин — криптовалюта, созданная на основе технологии blockchain. В России Минфин лоббирует законопроект о запрете обмена криптовалют на рубли.