Японские магазины начнут принимать биткоины к оплате

Один из крупнейших сетевых магазинов электроники в Японии — Big Camera — с 7 апреля начнет принимать к оплате биткоины. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Компания заключила договор о сотрудничестве с биржей биткоинов bitFlyer, которая помогла разработать систему оплаты. На первом этапе покупатели смогут расплачиваться криптовалютой в двух гипермаркетах, расположенных в токийских районах Юракуте и Синдзюку.

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Пока платеж ограничивается суммой в 100 тысяч иен (чуть более 900 долларов). В случае устойчивого спроса на новую услугу торговая сеть изучит возможность введения этой системы и в других магазинах.

1 апреля в Японии вступил в силу закон, наделяющий биткоины и другие криптовалюты статусом платежных средств. При этом японский Совет по аудиторским стандартам планирует подготовить свод условий для обращения криптовалют. На разработку документа, как ожидается, уйдет шесть месяцев.

Биткоин — одна из самых известных криптовалют, она создана на базе блокчейна. Блокчейн (от английского blockchain — блочная цепь) — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.