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«Пенсия — это продолжение зарплаты»

НА ПМЭФ-2017 обсудили вопрос достойного пенсионного обеспечения россиян

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Вслед за многими странами Европы, столкнувшимися с проблемами старения населения, Россия вступает на путь экономик «серебряного века». Такое мнение не раз прозвучало на ПМЭФ-2017 и от чиновников, и от представителей бизнеса. Поэтому основной задачей российской экономики сейчас является необходимость обеспечения граждан старшего возраста характерными для них товарами и услугами. О том, как обеспечить этот спрос и как обеспечить достойный уровень жизни гражданам этой категории — обсудили в рамках экспертной дискуссии «Пенсионная реформа: возможно ли достойное долголетие?»

Достойное долголетие по ЦБ

Открывая дискуссию, глава АНПФ Сергей Беляков отметил, что вопрос о достойном долголетии, и напрямую связанная с ним проблема пенсионного обеспечения, рассматриваются во всех программах социально-экономического развития страны, которые разработаны разными центрами разработок. Поэтому вопрос о том возможно ли достойное долголетие уже риторический, потому что суть вопроса в другом — каким образом надо обеспечить это достойное долголетие?

По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, вопрос об активном долголетии отчасти философский, потому что еще сто лет назад понятие пенсионного обеспечения отсутствовало и предполагалось, что за престарелыми родителями должны ухаживать их дети. Рост производительности труда и рост благосостояния граждан создали основу для того, чтобы у гражданина в течение жизни появилась реальная возможность тратить не все. Таким образом, стали формироваться накопления. Однако значительное число людей имеет низкие доходы и низкую пенсию, а значит, государству приходится заботиться о таких гражданах. Швецов отметил, что государству в этой ситуации необходимо обеспечить гражданам возможность достойных накоплений как с точки зрения финансовых институтов, так и с точки зрения финансовой грамотности гражданина, его навыков делать такие накопления.

Здесь, по словам представителя ЦБ существует опасность: «Для пенсионных накоплений возможность забрать деньги является основным недостатком, потому что в течение жизни человек сталкивается с различными ситуациями, когда возникает желание потратить деньги. И преодолевать эти соблазны практически невозможно, в условиях низкой финансовой дисциплины и несформировавшейся культуры».

Поэтому, как отметил чиновник, «пенсионные накопления должны таким образом собираться, чтобы человек не рассчитывал, анализируя свои текущие потребности, на эти деньги». «Сама система должна компенсировать отсутствие у человека навыков финансовой дисциплины», — отметил он. Но это не значит, что доступ к этим деньгам должен быть совсем закрыт, бывают сложные жизненные обстоятельства, например, тяжелые болезни, когда должны делаться исключения. Но таких исключений должно быть немного.

Замещая получку

Глава ПФР Антон Дроздов отметил, что «пенсия — это продолжение заработной платы. Она, конечно же, не может далеко уходить от политики заработной платы в стране. Какой профиль заработной платы, такими инструментами мы в настоящий момент можем пользоваться для того, чтобы обеспечивать жизнь граждан в старости». Дроздов отметил, что солидарная система сейчас обеспечивает достаточный коэффициент замещения для тех, кто получает среднюю и низкую зарплату. По его словам, в некоторых южных регионах коэффициент замещения достигает до 70 процентов. Однако это связано именно с низким уровнем зарплат в нашей стране, которые, как и пенсии, вряд ли могут обеспечить достойный уровень жизни.

ИПК как единственная альтернатива

В текущих условиях концепция Индивидуального пенсионного капитала остается единственной альтернативой, считают в ЦБ. Сергей Беляков выразил опасение, что при разработке конкретных нормативно-правовых актов сама идея ИПК окажется выхолощена и лишена тех необходимых элементов, которые должны обеспечить ее успешную реализацию, а именно —автоподписки, а также соответствующих налоговых и неналоговых стимулов.

Однако Сергей Швецов ответил, что ЦБ будет настаивать на автоподписке как ключевом инструменте обеспечения удобства участия граждан в формировании ИПК. По мнению зампреда ЦБ, удобство участия в ИПК — один из ключевых факторов успеха новой системы. Механизмы информирования граждан о состоянии их пенсионного счета должны быть просты и понятны — как ежемесячные смс-сообщения о получении зарплаты на банковскую карту. Другой ключевой момент функционирования ИПК — надежность, которую обеспечивает контроль ЦБ и участие фондов в системе гарантирования.

Швецов уверен, что если все 4 элемента ИПК (надежность, выгодность, удобство и понятность) удастся реализовать, то новая система будет успешной. При этом никакого «плана Б» на случай неудачи не разрабатывается. Разморозку накоплений и возврат к обязательной накопительной системе Швецов также не считает реалистичным: «Этот вопрос закрыт. Государство должно жить по средствам: либо надо поднимать налоги, либо не принимать на себя обязательства, которые не можешь исполнить».

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