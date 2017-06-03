Голикова поведала о парадоксе госкорпораций

Россия ежегодно направляет в различные институты развития около 460-500 миллиардов рублей. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Она отметила, что, несмотря на большие объемы выделяемых бюджетных средств — порядка пяти триллионов рублей за последние пять-шесть лет — сроки реализации госкорпорациями инвестиционных программ вызывают большие вопросы. «Причем парадокс, но как только туда замешиваются бюджетные средства, то почему-то эффективность их начинает снижаться», — добавила экономист.

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Голикова также призналась, что контрольное ведомство смущает схема, при которой в ведении госкорпораций находятся акционерные общества, где уже сложно проследить что-либо.

1 июня глава Счетной палаты заявила, что почти треть государственных программ, реализуемых в России, оказались неэффективными. «Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся», — подчеркнула Голикова.

По данным Счетной палаты, в 2015 году объем неэффективно использованных средств составил 440 миллиардов рублей. На первом месте оказались нарушения в сфере осуществления бюджетных инвестиций на сумму порядка 69 миллиардов рублей, около 48 миллиардов — в использовании государственного имущества, 39 миллиардов — в сфере закупок.