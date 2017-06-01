Правительство признало институт государственных программ не состоявшимся

Почти треть государственных программ, реализуемых в России, оказались неэффективными. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 1 июня, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Само правительство в своих документах говорит о том, что институт государственных программ не состоялся. Треть государственных программ, которые сейчас реализуются, самим правительством признаны неэффективными», — подчеркнула она, отметив, что большинство из них громоздкие и не решают стоящих перед страной задач.

В связи с этим чиновница заявила о необходимости перехода на «более прозрачные и понятные механизмы определения приоритетов и формирования бюджетов ведомств».

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Ранее 1 июня министр финансов России Антон Силуанов, также выступавший на ПМЭФ, выразил уверенность в том, что госпрограммы сегодня не приносят пользы и превратились в «дележку средств». «Они не залетали, как говорят, не заработали, они такими получились какими-то мертворожденными», — приводит его слова Rambler News Service.

Согласно информации на сайте правительства, на сегодняшний день в России утверждены 44 госпрограммы. 42 из них реализуются, еще две находятся в стадии разработки. Все они условно разделены на пять блоков: «Новое качество жизни», «Инновационное развитие и модернизация экономики», «Обеспечение национальной безопасности», «Сбалансированное региональное развитие» и «Эффективное государство».