Приоритетом новой госпрограммы вооружения назвали интеллектуальные системы

В основу новой Госпрограммы вооружений на период с 2018 по 2025 год лягут разработки и серийные закупки интеллектуальных систем. Об этом ТАСС сообщил источник в коллегии Военно-промышленной комиссии по итогам заседания, на котором рассматривался проект программы.

По словам собеседника агентства, среди приоритетных направлений обсуждается развитие средств воздушно-космической обороны, стратегических ядерных сил, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации и средств индивидуальной защиты военнослужащих.

Также большое внимание уделено развитию высокоточного оружия и способов борьбы с ним.

Государственная программа вооружений на период до 2025 года (ГПВ-2025) должна быть разработана и согласована к середине лета 2017 года. Об этом заявлял вице-премьер России Дмитрий Рогозин.