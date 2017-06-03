Американский бизнес стал лидером по численному представительству на ПМЭФ

Лидером по численному представительству на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017) стал американский бизнес. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил ответственный секретарь оргкомитета, советник президента России Антон Кобяков, передает ТАСС.

«В общей сложности из Штатов приехали 560 человек, 140 компаний», — рассказал он.

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Участниками мероприятия стали более 14 тысяч человек из 143 стран мира, сообщает «Интерфакс». «Такого количества участников с такой обширной географией форум еще не принимал никогда за свою 21-летнюю историю», — отметил советник президента.

Сумма соглашений, подписанных на полях форума, составила около двух триллионов рублей. «По состоянию на 8:00 2 июня были подписаны инвестиционные соглашения и меморандумы в количестве 386», — уточнил Кобяков.

Основные мероприятия ПМЭФ состоялись с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии обсуждались основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.