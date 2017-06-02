Японский автоконцерн намерен построить завод в Московской области

Крупный японский автомобильный концерн рассматривает создание мощностей в Московской области. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017).

«Японский концерн, имя не буду называть, поскольку не имею права. Это еще один автопроизводитель ведущий», — сообщил Воробьев. Он уточнил, что инвестор рассматривает площадку в Химках. Совет директоров автохолдилдинга, где будет рассматриваться вопрос создания в России производства, намечен на осень 2017 года. «Если приходит автосборка, то в рамках специального инвестиционного контракта будет развиваться и сборка автокомпонентов», — добавил Воробьев.

Губернатор Подмосковья также рассказал, что крупный индийский фармхолдинг собирается инвестировать в создание производства в регионе.

«Из Индии "Кадила фармасьютикалс" приходит (в Московскую область), в Пущино. Совет директоров (по этому вопросу) должен состояться в ближайшее время», — сказал он.

Подробности проекта и размер инвестиций он озвучивать не стал. По данным «Ленты.ру», инвестиции могут составить порядка 50 миллионов долларов.

Воробьев также сообщил, что по итогам последнего роуд-шоу в италии были заключены соглашения с итальянскими компания о создании производства в Подмосковье. Соглашения об этом были подписаны, в частности с машиностроительной SicesGroup, компанией OmniaGilRicardoItalia (пищевое производство), PerezGilRicardo (химическая промышленность).

В июне строительство завода в Московской области начнет немецкий автоконцерн «Даймлер».