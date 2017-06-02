В Подмосковье возродят производство мещерского сыра

Сыроварня в Истринском городском округе Московской области запустит производство мещерского сыра, рецепт которого был утерян сто лет назад. Об этом РИАМО рассказал сыровар Олег Сирота в пятницу, 2 июня.

«Наша цель — вернуть подмосковный мещерский сорт сыра, который до революции производился в Подмосковье, но, к сожалению, был утерян. Но нам удалось найти рецепт, так что этот сорт сыра мы вернем», — сказал он.

Истринское предприятие приступит к варке сыра в конце лета, в продажу продукт поступит следующей весной, утверждает Сирота.

Кроме того, фермер намерен наладить производство так называемого русского парамезана. Чем он будет отличаться от традиционного, не уточняется.

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В интервью kp.ru Сирота рассказывал, что смог восстановить рецептуру мещерского сыра с помощью потомков сыровара Иоганна Мюллера, которого в 1840 году в Россию пригласили князья Мещерские (в честь которых сыр и получил свое название).

1 июня сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашения с торговым домом «Николаев и сыновья», а также итальянской компанией «Сфоджатек» (Sfoggiatech). «Николаев и сыновья» будут выпускать сыры с белой плесенью и полутвердые их сорта, а «Сфоджатек» — моцареллу, рикотту и буратту.

На стендах Мособласти в первый день форума проводилась дегустация местных сыров.