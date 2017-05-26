Лужков начал выпуск сыров «Медовые лужки»

Хозяйство бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Калининградской области «Веедерн» приступило к выпуску сыров под брендом «Медовые лужки». Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает ТАСС.

Основные направления производства — это мягкие сыры, такие как бри и камамбер. Первую, пробную партию сыра по типу адыгейского изготовили к 9 Мая. «Далее планируем выпускать твердые сыры — вплоть до производства пармезана», — добавил Лужков.

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Оборудование для сыроварни было закуплено в Словении. Но для производства используется исключительно собственное сырье, подчеркнул бывший столичный градоначальник. Предполагается, что при выходе на полную мощность цех сможет обеспечивать выпуск до 150-200 килограммов продукции в день.

Продавать сыры планируется в магазинах Калининградской области. «Уверен, спрос на наш продукт будет», — добавил Лужков.

О планах бывшего мэра Москвы запустить производство аналогов пармезана, рокфора, моцареллы и других видов сыров, которые традиционно изготавливаются в странах продуктового эмбарго, сообщалось в октябре 2015 года.

Принадлежащее Лужкову предприятие ООО «Конный завод "Веедерн"» в Калининградской области занимается разведением овец и лошадей, растениеводством и переработкой сельскохозяйственной продукции.

На посту столичного градоначальника Лужков пребывал с 1992 по 2010 год и был уволен указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева с формулировкой «в связи с утратой доверия».