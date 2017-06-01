Власти Подмосковья заключили соглашение с Минэкономразвития в рамках ПМЭФ

Министерство экономического развития России и правительство Московской области подписали соглашение о взаимодействии во внешнеэкономической сфере на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщает телеканал «360» в четверг, 1 июня.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время церемонии подписания документа заявил, что в данный момент стороны ведут работы по увеличению объема инвестиций в инфраструктуру на территорию Подмосковья, а также новые проекты.

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29 мая губернатор Андрей Воробьев призвал участников экономического форума от Московской области достойно представить регион.

В общей сложности власти региона планируют заключить на ПМЭФ свыше десяти соглашений, большая часть из них касается агропромышленного комплекса.

Главной темой XXI Петербургского международного экономического форума, который проходит 1-3 июня, станут поиски нового баланса в глобальной экономике. На саммит приехали 12 тысяч участников, включая 39 министров зарубежных стран и 870 руководителей компаний.