Воробьев призвал достойно представить Мособласть на ПМЭФ

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) от Московской области должны достойно представить регион. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом областного кабмина, передает «Подмосковье сегодня» в понедельник, 29 мая.

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«На этой неделе у нас предстоит большое мероприятие — работа на питерском экономическом форуме, наверное, главном форуме страны. Наша задача — достойно представить Московскую область, много и активно работать с теми, кто реализует у нас свои планы, собирается инвестировать в Подмосковье», — сказал Воробьев, призвав команду действовать «слаженно, с полной самоотдачей».

26 мая сообщалось, что власти Подмосковья планируют заключить на ПМЭФ свыше десяти соглашений по приоритетным сферам. «Это агропромышленный комплекс, сельскохозяйственное направление, будем подписывать крупные соглашения по пищевой переработке», — уточнил зампред регионального правительства Денис Буцаев.

Основные мероприятия ПМЭФ пройдут с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.