Программу ПМЭФ-2017 назвали самой насыщенной за историю форумов

Программа XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) будет самой насыщенной за всю историю мероприятия. Об этом во вторник, 16 мая, заявил советник президента России Антон Кобяков, ТАСС.

По его словам, с 1 по 3 июня будет проведено 108 деловых мероприятий (в 2016 году их было 72), объединенных девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

Программа форума была опубликована на сайте ПМЭФ-2017.

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Церемония открытия состоится 1 июня. «Центральным мероприятием [форума] станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и федерального канцлера Австрийской Республики Кристиана Керна, которое состоится 2 июня», — сказал Кобяков.

В целом, в работе форума примут участие 39 министров из 26 стран, руководители 72 субъектов России, более 250 глав крупнейших иностранных компаний, свыше 700 глав российских компаний. Общее количество участников составит более пяти тысяч человек.