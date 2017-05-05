К точке баланса

Меньше месяца осталось до старта главного экономического события 2017 года — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Его гости попробуют найти точку баланса и место России среди глобальных изменений, которые происходят в США, Европе и Азии. «Лента.ру» выясняла, чего ждать от очередного питерского форума.

Жизнь в эпоху перемен

C 1 по 3 июня в Северной столице пройдет ПМЭФ-2017. Девиз этого года: «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Участники мероприятия попытаются отыскать место России в динамичных процессах, которые разворачиваются в мире. Всего за год он действительно сильно изменился.

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Президентом США стал республиканец-миллиардер Дональд Трамп, взваливший на себя груз перестройки американской экономики: Белый дом пересматривает глобальные торговые соглашения, меняет баланс на рынке нефти, играет с долларом (он становится слишком крепким, что вредит конкурентоспособности страны, сказал Трамп в середине апреля).

Европа также входит в эпоху перемен. Процедура Brexit запущена, и Брюссель намерен выставить Лондону большой счет за пребывание в ЕС. Во Франции и Италии усиливаются позиции евроскептиков, которые считают, что единство с другими государствами наносит им экономический ущерб.

Китай постепенно возвращается к высоким темпам роста ВВП: по итогам I квартала его объем увеличился на 6,9 процента — результат оказался куда лучше ожиданий властей и экспертов. Экономика КНР — один из локомотивов для всего мира, и улучшение ее показателей вселяет надежду в инвесторов. Кроме того, торговую и производственную войну США и Китая, судя по всему, можно считать несостоявшейся. «Мы не можем позволить Китаю насиловать нашу страну», — говорил Трамп еще недавно. «В далекой перспективе у нас будут совершенно, совершенно великолепные отношения», — заявил он же в апреле.

Парадоксально, но для Москвы все перечисленные изменения значат не так уж много. США и Европа все еще сохраняют антироссийские санкции, а Китай по-прежнему остается одной из главных целей большого разворота РФ на Восток. Страна продолжает искать точки роста, но пока даже в целевом сценарии развития прибавка к ВВП в 3,1 процента ожидается только к 2020 году.

Клаудио Дескальци, Владимир Путин, Маттео Ренци и Игорь Сечин на церемонии подписания документов в рамках XX Петербургского международного экономического форума Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Форум на триллион

На ПМЭФ-2017 затронут пять тем, им будут посвящены дискуссии политиков, экономистов и представителей бизнеса. Вот эти темы: «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем».

«Структурные перекосы в глобальной и российской экономике, которые мы наблюдаем в последнее время, требуют сбалансированности. Главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний и ведущие мировые эксперты, принимающие участие в работе Петербургского международного экономического форума, сосредоточатся на обсуждении вопроса поиска нового баланса в глобальной экономике», — прокомментировал тематику форума Антон Кобяков, советник президента России, ответственный за проведение ПМЭФ.

Кульминацией Питерского форума станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Модератором центральной дискуссии выступит ведущая телеканала NBC Мегин Келли, известная своими критическими высказываниями в адрес Дональда Трампа.

В рамках ПМЭФ-2017 пройдет сессия БРИКС, ШОС и Валдайского клуба, форум G20, а также серия бизнес-диалогов «Россия — США», «Россия — Франция», «Россия — Швейцария», «Россия — Япония», «Россия — Африка», «Россия — Латинская Америка».

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Одним из ключевых событий форума станет презентация программы развития цифровой экономики России (согласно поручению президента Путина, она должна быть готова к 1 июня). Программа должна подготовить почву для диджитализации важнейших сфер жизни: здравоохранения, образования, госуправления. Одни из целей внедрения цифровой экономики — повышение производительности труда и конкурентоспособности страны на международной арене.

Ожидается, что форум посетят премьер-министр Индии Нарендра Моди (Индия стала страной-гостем ПМЭФ, в ходе мероприятия будет отмечаться 70-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами) и генсек ООН Антониу Гутерреш. Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко также может стать одним из высоких гостей ПМЭФ-2017. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко приглашала в Северную столицу саудовскую делегацию. В мероприятии примут участие несколько тысяч бизнесменов со всего мира. Разумеется, они приезжают в Санкт-Петербург не только ради разговоров о будущем глобальной экономики, — ежегодно на форуме подписываются сотни соглашений. Например, по итогам ПМЭФ-2016 было заключено контрактов на сумму, превышающую 1 триллион рублей.