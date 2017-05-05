Финансы
 
Последние новости
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
Ходаковский сообщил о гибели четырех ополченцев из бригады «Беркут»
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Депутат усомнился в возможности отказа от демонстрации распития спиртного по ТВ
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
Популярные новости
Путин диагностировал развитие политической шизофрении в США
В сети обнаружена «мать всех утечек»
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
В МГУ изучили органы маленьких размеров
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу

К точке баланса

Чего ждать от ПМЭФ-2017

Перейти в «Мою Ленту»
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 год
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании в рамках XX Петербургского международного экономического форума, 2016 год
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Меньше месяца осталось до старта главного экономического события 2017 года — Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Его гости попробуют найти точку баланса и место России среди глобальных изменений, которые происходят в США, Европе и Азии. «Лента.ру» выясняла, чего ждать от очередного питерского форума.

Жизнь в эпоху перемен

C 1 по 3 июня в Северной столице пройдет ПМЭФ-2017. Девиз этого года: «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Участники мероприятия попытаются отыскать место России в динамичных процессах, которые разворачиваются в мире. Всего за год он действительно сильно изменился.

Президентом США стал республиканец-миллиардер Дональд Трамп, взваливший на себя груз перестройки американской экономики: Белый дом пересматривает глобальные торговые соглашения, меняет баланс на рынке нефти, играет с долларом (он становится слишком крепким, что вредит конкурентоспособности страны, сказал Трамп в середине апреля).

Европа также входит в эпоху перемен. Процедура Brexit запущена, и Брюссель намерен выставить Лондону большой счет за пребывание в ЕС. Во Франции и Италии усиливаются позиции евроскептиков, которые считают, что единство с другими государствами наносит им экономический ущерб.

Китай постепенно возвращается к высоким темпам роста ВВП: по итогам I квартала его объем увеличился на 6,9 процента — результат оказался куда лучше ожиданий властей и экспертов. Экономика КНР — один из локомотивов для всего мира, и улучшение ее показателей вселяет надежду в инвесторов. Кроме того, торговую и производственную войну США и Китая, судя по всему, можно считать несостоявшейся. «Мы не можем позволить Китаю насиловать нашу страну», — говорил Трамп еще недавно. «В далекой перспективе у нас будут совершенно, совершенно великолепные отношения», — заявил он же в апреле.

Парадоксально, но для Москвы все перечисленные изменения значат не так уж много. США и Европа все еще сохраняют антироссийские санкции, а Китай по-прежнему остается одной из главных целей большого разворота РФ на Восток. Страна продолжает искать точки роста, но пока даже в целевом сценарии развития прибавка к ВВП в 3,1 процента ожидается только к 2020 году.

Форум на триллион

На ПМЭФ-2017 затронут пять тем, им будут посвящены дискуссии политиков, экономистов и представителей бизнеса. Вот эти темы: «Динамика глобальной экономики», «Формируя повестку российской экономики», «Технологии, меняющие реальность», «Человеческий капитал как ключевой вектор развития», «Беседы о будущем».

«Структурные перекосы в глобальной и российской экономике, которые мы наблюдаем в последнее время, требуют сбалансированности. Главы государств и правительств, руководители крупнейших компаний и ведущие мировые эксперты, принимающие участие в работе Петербургского международного экономического форума, сосредоточатся на обсуждении вопроса поиска нового баланса в глобальной экономике», — прокомментировал тематику форума Антон Кобяков, советник президента России, ответственный за проведение ПМЭФ.

Кульминацией Питерского форума станет пленарное заседание с участием президента Владимира Путина. Модератором центральной дискуссии выступит ведущая телеканала NBC Мегин Келли, известная своими критическими высказываниями в адрес Дональда Трампа.

В рамках ПМЭФ-2017 пройдет сессия БРИКС, ШОС и Валдайского клуба, форум G20, а также серия бизнес-диалогов «Россия — США», «Россия — Франция», «Россия — Швейцария», «Россия — Япония», «Россия — Африка», «Россия — Латинская Америка».

Одним из ключевых событий форума станет презентация программы развития цифровой экономики России (согласно поручению президента Путина, она должна быть готова к 1 июня). Программа должна подготовить почву для диджитализации важнейших сфер жизни: здравоохранения, образования, госуправления. Одни из целей внедрения цифровой экономики — повышение производительности труда и конкурентоспособности страны на международной арене.

Ожидается, что форум посетят премьер-министр Индии Нарендра Моди (Индия стала страной-гостем ПМЭФ, в ходе мероприятия будет отмечаться 70-летие установления дипломатических отношений между нашими государствами) и генсек ООН Антониу Гутерреш. Министр экономики Японии Хиросигэ Сэко также может стать одним из высоких гостей ПМЭФ-2017. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко приглашала в Северную столицу саудовскую делегацию. В мероприятии примут участие несколько тысяч бизнесменов со всего мира. Разумеется, они приезжают в Санкт-Петербург не только ради разговоров о будущем глобальной экономики, — ежегодно на форуме подписываются сотни соглашений. Например, по итогам ПМЭФ-2016 было заключено контрактов на сумму, превышающую 1 триллион рублей.

Марат Селезнев

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Минприроды Донской после указа Трампа предсказал конец сланцевой эры
Лондону выставят счет перед всеми финансовыми институтами ЕС из-за Brexit
Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
Другие материалы рубрики
Финансы
 — 
00:02 Сегодня
Максим Орешкин и Эльвира Набиуллина

Упали в цель

Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
12:50 Сегодня

Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей

13:22 Сегодня

Банк России поднял евро к 63 рублям

19:50 16 мая 2017

Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия

Финансы
 — 
00:04 27 апреля 2017

Ушли в народ

Зачем правительство начало занимать деньги у россиян
13:18 11 мая 2017

Официальный евро упал еще на рубль

12:38 Сегодня

В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики

16:06 16 мая 2017

Медведев счел размер МРОТ запредельно низким

Финансы
 — 
00:02 16 мая 2017
Президент Украины Петр Порошенко

Такой бездолговый курс

Как Киев будет возвращать кредиторам 20 миллиардов долларов
10:38 11 мая 2017

Курс доллара упал до 57,29 рубля

12:07 Сегодня

Россияне стали активнее пользоваться кредитками

15:11 16 мая 2017

Рубль назвали звездой валютного рынка

Россия
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг. 2 мая 1945 годаВойна окончена, всем спасибо
Почему советская власть не спешила воздать должное ветеранам
Путин усомнился в интеллекте разжигателей внутриполитической борьбы в США
Из-под земли достанут
Монолог кладоискателя о нелегкой доле копателя в России
Петр Лидов-Петровский: Учи УК смолоду
Зачем Следственному комитету своя детско-юношеская организация
Путин в шутку пожурил Лаврова за секреты
При падении легкомоторного самолета под Пензой погиб пилот
Российский президент отказался раскрыть содержание послания лидерам G7
Все материалы
Мир
Нарендра МодиШелковые путы
Индийский слон не влез в китайский пояс
An opposition activist hurls back at riot police a tear gas canister during clashes ensuing a protest against President Nicolas Maduro, in Caracas on May 8, 2017. Venezuela's opposition mobilized Monday in fresh street protests against President Nicolas Maduro's efforts to reform the constitution in a deadly political crisis. Supporters of the opposition Democratic Unity Roundtable (MUD) gathered in eastern Caracas to march to the education ministry under the slogan ''No to the dictatorship. «Дерьмолотов» против Мадуро
Чем грозит властям Венесуэлы новая волна протестов
German Bundeswehr army soldiers demonstrate their skills at Kaserne Hochstaufen (mountain infantry military barracks) in Bad Reichenhall, southern GermanyСвастика над бундесвером
Министр обороны и канцлер ФРГ оказались под ударом из-за неонацистов в армии
Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться
В Центральноафриканской республике обнаружены тела 115 убитых мирных жителей
Мой дом — моя коробка
Гонконгские коммуналки изнутри
Больной человек Евразии
Кризис ЕС: что происходит и чего ждать дальше
Все материалы
Бывший СССР
Правые солдаты
Почему украинских националистов ждут суды Линча
Детская писательница обрадовалась заметной украинизации Киева
Human Rights Watch потребовала от Порошенко снять блокировку российских сайтов
Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты
Курившего в общественном месте мужчину убили ударом кулака в Киеве
Одесситам собрались навсегда отключить горячую воду
Киев отказался возвращать Донбасс силой
Все материалы
Финансы
Максим Орешкин и Эльвира НабиуллинаУпали в цель
Банк России выполнил обещание по снижению инфляции
Из России за 15 месяцев незаконно вывели 326 миллиардов рублей
Банк России поднял евро к 63 рублям
Медведев поведал о сократившемся почти в два раза импорте продовольствия
В России зафиксирован рост долговой нагрузки у работников всех сфер экономики
Медведев счел размер МРОТ запредельно низким
Россияне стали активнее пользоваться кредитками
Все материалы
Бизнес
Выехал из спячки
Итоги первого квартала 2017 года для российского авторынка
Поговори с Клиентом
Стартап — как сплав по горной реке
Денис Журавский: «Лакмусовая бумажка» экономики
Изменение инвестклимата в России можно изучать по локализации новых производств
Компания «Русский экспорт» откроет российский павильон на платформе Alibaba
В Гонконге за три миллиарда долларов продали самый дорогой в мире участок земли
Топ-менеджеры Volkswagen стали фигурантами уголовного дела
Компания украинского бизнесмена приобрела водочный завод в России
Все материалы
Силовые структуры
Прощай, калашников, здравствуй, калашников
До конца года российские военные выберут новый автомат
Сила доли
Почему банда бывшего милиционера выживала москвичей из их квартир
Какой будет третья мировая
Писатели-фантасты — о возможном облике войны
Автожулики вымогали деньги под предлогом ремонта разбитых в ДТП элитных часов
Россия закрыла район у побережья Ливии для проведения ракетных стрельб
На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан
ФСБ добавила обвинение главе управления собственной безопасности СКР Максименко
Все материалы
Наука и техника
Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом центре имени Джорджа Маршалла (Алабама)Испытание огнем
США испытали двигатели на замену российским РД-180
«В этом мы пока лидеры»
Как российские химики научились лучше всех в мире прогнозировать новые материалы
Не подавятся
Раскрыта загадка появления хищных растений
НАСА показало видео вращающейся Цереры
Земные бактерии выдержали гигантские давления
СМИ узнали о планах Apple выпустить три новые модели ноутбуков
Найдена новая причина заболеваний зубов
Все материалы
Спорт
Мария Шарапова«Она могла обманывать нас всех 10 лет»
Почему Марию Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
«Лучшим у США было шестое звено. Судейское»
Как в сети отреагировали на поражение сборной России в матче ЧМ с американцами
В трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу попали шесть пуль из травматов
В Госдуме предложили ввести налог на вложения в иностранные спортивные команды
Федун рассказал о посвященных чемпионству «Спартака» мероприятиях
Вице-губернатор Петербурга назвал строительство «Крестовского» подвигом
Вратарь сборной Латвии по хоккею извинился за слова о ненависти к России
Все материалы
Культура
Люди плакатной внешности
Лучшие постеры Каннского фестиваля за 70 лет
Сквозь замочную скважину
Принцип «секс продается лучше всего» в снимках Хельмута Ньютона и его друзей
Сергей Сапожников «Танец»Русская утопия
Российские художники на 57-й Венецианской биеннале
Мединский призвал защитить российские фильмы от Голливуда
Сериал «Молодой Папа» получит продолжение
Роберт Паттинсон стал грабителем банка в трейлере «Хорошего времени»
Картина Малевича стала самым дорогим лотом торгов Sotheby's в Нью-Йорке
Все материалы
Интернет и СМИ
Время осваивать Tor
Порошенко запретил российские соцсети, и украинцам это не нравится
Остановившая пулю снайпера ИГ камера спасла жизнь журналисту
Претендент на РБК задумал объединить холдинг с «Комсомольской правдой» и Metro
«"ВКонтакте" для русских»
Как украинцы отреагировали на запрет российских социальных сетей
«Через неделю я наточу нож, и джихад выйдет за рамки закона»
Зачем религиозные активисты охотятся на атеистов, шутников и «гомофашистов»
На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов
Ведущий «Би-би-си» случайно потрогал женщину за грудь в прямом эфире
Все материалы
Ценности
Брак у ворот
Найдены главные причины устраивать свадьбу
Актуальные российские дизайнеры
Кто создает отечественную моду
В московских ЗАГСах продолжат женить в рваных джинсах и шортах
В Виндзорском замке устроили фестиваль Jaguar
Японский дизайнер одела толстушек в форму Сейлор Мун
Lancome предложил женщинам пахнуть «букетом весны»
Самые дорогие в мире серьги продали за 57 миллионов долларов
Все материалы
Путешествия
Зато не на улице
Самое дешевое российское жилье на Airbnb
Armenia South Caucasus Caucasus Eurasia Hyusisayin Poghota Yerevan architecture city downtown pedestrian shopping streetАрмянское радио рекомендует
Почему Армения становится все более привлекательной для российских туристов
Названа минимальная стоимость поездки на Кубок конфедераций
В России отказались усилить безопасность полетов после предупреждений о теракте
The Independent назвала самые негостеприимные места в мире
Бразильский лоукостер разрешил использовать селфи вместо паспорта
В России предложили создать министерство туризма
Все материалы
Из жизни
Харам и фуэте
Оскорбляя чувства верующих: кто рискует танцевать балет в Египте?
Джентльмены удачи
Три истории побегов из тюрьмы, требовавших подготовки и удивительного везения
Men walks by near the advertisement in Seoul, South Korea. Friday, Nov. 19, 2010. «Тут тебя ненавидят сразу»
История россиянки, поселившейся в Южной Корее
Maserati натерли щенком
На американку подали в суд за увлеченность смартфоном на свидании
Модель из Новой Зеландии съела килограммовый буррито за полторы минуты
Японская принцесса отречется от титула и выйдет замуж за простолюдина
Все материалы
Божий дар с яичницей
Тест-драйв Cadillac XT5 и Mercedes-AMG GLE 43
Роскошь и безумие автомобилей 1980-х
Интерьеры машин из прошлого века, в которых было вообще все
#чозаблогер
Тест: угадай автоблогера
10 марок с самыми крупными выплатами по Каско
Самые убыточные автомобильные марки
BMW M5 получит полный привод и восьмиступенчатый «автомат»
Появились фотографии нового российского Kia Rio
Медведь забрался в «Хонду», закрыл дверь и побибикал
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы