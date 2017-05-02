Глава Минприроды Донской после указа Трампа предсказал конец сланцевой эры

Указ президента США Дональда Трампа о расширении добычи нефти и газа на шельфе США означает конец эры добычи сланцевой нефти. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на своей страничке в Facebook.

«Это значит, что новая администрация делает ставку на шельфовую добычу, несмотря на существенно больший объем затрат по сравнению с проектами добычи сланцевой нефти», — считает российский чиновник. Он напомнил о решении Минфина США не делать исключений для компании ExxonMobil по ведению совместных с «Роснефтью» буровых работ в России. Министр назвал это решение «внешнеполитическим барьером». Таким образом, по его словам, приоритетом в нефтедобыче США является разработка шельфа.

«В настоящее время континентальный шельф США обеспечивает 18 процентов добычи нефти и 4 процента добычи природного газа. Из 6,9 миллиона квадратных километров континентального шельфа США только 68 тысяч квадратных километров лицензированы и только на 18 тысячах квадратных километров (885 лицензионных участков) ведется их добыча. Приблизительно 97 процентов всех лицензионных участков находится в Мексиканском заливе», — указывает российский министр.

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По его данным, ресурсный потенциал всего континентального шельфа США оценивается в 12,3 миллиарда тонн неоткрытой технически извлекаемой нефти и 9,3 триллиона кубометров неоткрытого технически извлекаемого природного газа.

Президент Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении добычи полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках ​Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе. Документ позволяет вести добычу на почти семи миллионах квадратных километров, находящихся в ведении министерства внутренних дел, которое занимается вопросами землепользования и природными ресурсами. На этой территории, по подсчетам ведомства, может находиться до 90 миллиардов баррелей нефти и до девяти триллионов кубометров газа.