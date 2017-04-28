Новак сообщил о сокращении нефтедобычи в России на 300 тысяч баррелей в день

Россия выполнила обязательства по сокращению добычи нефти и снизила производство на 300 тысяч баррелей с день. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил глава Минэнерго Александр Новак, сообщает ТАСС.

«На вчерашний день было около 298 тысяч баррелей. Можно сказать, что вышли на 300 [тысяч баррелей]», — сказал он.

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Ранее Саудовская Аравия и не входящий в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Азербайджан высказались за продление соглашения о сокращении добычи, сообщает Reuters.

Россия является ключевым участником сделки по снижению производства между ОПЕК и независимыми производителями. В мае участники соглашения соберутся в Вене и обсудят перспективы его продления.

В конце 2016 года входящие картель страны достигли договоренности об ограничении нефтедобычи на полгода. В России заявляли о готовности урезать производство на 300 тысяч баррелей нефти в сутки.