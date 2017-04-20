Саудовская Аравия сообщила о продлении соглашения по снижению добычи

Производители нефти достигли предварительной договоренности насчет продления соглашения об ограничении добычи нефти. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалих в ходе форума в ОАЭ, сообщает РИА Новости. При этом чиновник подчеркнул, что пока не все заинтересованные страны присоединились к договоренностям, конкретные государства он не назвал.

Аль-Фалих добавил, что период, на который будет продлено соглашение, не важен, поскольку главная его цель заключается в достижении баланса на рынке. По словам представителя Саудовской Аравии, в первые три месяца выполнение договора шло хорошо, но намеченных нормативов в полной мере добиться не удалось.

Саудовский министр энергетики подчеркнул, что все страны Персидского залива разделяют обеспокоенность о судьбе отрасли через несколько лет, если наблюдаемое в последние два года сокращение инвестиций в нее продолжится.

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Неделей ранее стало известно, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в марте сократила добычу нефти больше, чем предусмотрено договоренностями. По расчетам Reuters, 11 входящих в ОПЕК государств в прошедшем месяце выполнили условия соглашения на 104 процента.

10 апреля министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что в ближайшее время члены картеля и независимые производители нефти будут лучше соблюдать договор о сокращении добычи, чем несколько месяцев назад. В тот же день сообщалось, что Россия впервые выразила разочарование промежуточными итогами соглашения с ОПЕК.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода с 1 января. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.