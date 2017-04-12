Саудовская Аравия поддержит продление соглашения о сокращении нефтедобычи

Саудовская Аравия намерена поддержать сделку ОПЕК о сокращении добычи нефти во второй половине 2017 года ради повышения цен на сырье. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Агентство напоминает, что картель пообещал урезать производство нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия взяла на себя большую часть от этого объема. Россия, Мексика, Казахстан, а также другие государства, не входящие в ОПЕК, согласились уменьшить добычу на 600 тысяч баррелей в день.

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На фоне позитивных новостей о возможном продлении глобальной сделки цены на нефть растут. По данным на 9:20 мск, эталонный сорт Brent стоил 56,33 доллара за баррель (плюс 0,2 процента по сравнению с окончанием предыдущей сессии).

17 марта министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что члены картеля намерены продлить сделку по сокращению на второе полугодие 2017 года.

ОПЕК и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января. Договор об этом был достигнут между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.

