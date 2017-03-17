Саудовский министр заявил о намерении ОПЕК продлить ограничение нефтедобычи

Члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) намерены продлить сделку по сокращению добычи нефти на второе полугодие 2017 года. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, в картеле имеется твердая готовность к продлению соглашения. «Мои беседы с коллегами из ОПЕК и вне ее дают мне основания для уверенности в том, что впечатляющие результаты, которые мы видели, станут еще лучше», — сказал аль-Фалех.

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В 10:50 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,17 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 51,65 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,04 процента, до 48,73 доллара за баррель.

10 марта агентство Reuters сообщило, что ОПЕК не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.