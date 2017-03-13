Цена на нефть Brent упала ниже 51 доллара за баррель

Мировые цены на нефть опустились ниже 51 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
В 09:20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,68 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 51,02 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82 процента, до 48,09 доллара за баррель.
10 марта Reuters сообщило, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США. Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.
9 марта стоимость марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года.
С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.