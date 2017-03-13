Цена на нефть Brent упала ниже 51 доллара за баррель

Мировые цены на нефть опустились ниже 51 доллара за баррель впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

В 09:20 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,68 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 51,02 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,82 процента, до 48,09 доллара за баррель.

Материалы по теме «Нефть уйдет под 40 долларов за баррель» Почему перестает работать глобальное соглашение о сокращении добычи

10 марта Reuters сообщило, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США. Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

9 марта стоимость марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.

