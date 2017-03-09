Цена на нефть откатилась к 53,5 доллара за баррель после рекордного снижения

Цена на нефть марки Brent повысилась менее чем на процентный пункт, до 53,5 доллара за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. В предыдущий торговый день нефтяные фьючерсы продемонстрировали критическое падение — более чем на 5 процентных пунктов — и стоили менее 53 долларов.
Обвал произошел после публикации данных Министерством энергетики США о запасах нефти в стране. За неделю с 24 февраля по 3 марта они выросли на 8,22 миллиона баррелей, до 528,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,97 миллиона баррелей.
Управляющий активами компании «Инвестиционная палата» Александр Волынский, комментарий которого приводится на сайте «Финама», полагает, что тенденция к снижению продолжится. «Снижение, возможно, стоит рассматривать как начало тренда с ориентиром 45 долларов за баррель. В негативном варианте ждем колебания в районе 53-55 долларов с последующим выходом к 50 и ниже. Возвращение выше 55-56 долларов предполагает продолжение колебаний в боковике 54-55 — 57-58 либо развитие роста к 60-70 долларов за баррель», — отметил он.
Эксперт ожидает снижения котировок на рынке акций Московской биржи. Также он напомнил, что в четверг, 9 марта, к 15:45 мск станет известно решение Европейского центробанка по ставке. В 16:30 состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.
ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода с 1 января. Соглашение об этом было заключено между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, достигнутая на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года.