Цена на нефть откатилась к 53,5 доллара за баррель после рекордного снижения

Цена на нефть марки Brent повысилась менее чем на процентный пункт, до 53,5 доллара за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. В предыдущий торговый день нефтяные фьючерсы продемонстрировали критическое падение — более чем на 5 процентных пунктов — и стоили менее 53 долларов.

Обвал произошел после публикации данных Министерством энергетики США о запасах нефти в стране. За неделю с 24 февраля по 3 марта они выросли на 8,22 миллиона баррелей, до 528,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения на 1,97 миллиона баррелей.

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Управляющий активами компании «Инвестиционная палата» Александр Волынский, комментарий которого приводится на сайте «Финама», полагает, что тенденция к снижению продолжится. «Снижение, возможно, стоит рассматривать как начало тренда с ориентиром 45 долларов за баррель. В негативном варианте ждем колебания в районе 53-55 долларов с последующим выходом к 50 и ниже. Возвращение выше 55-56 долларов предполагает продолжение колебаний в боковике 54-55 — 57-58 либо развитие роста к 60-70 долларов за баррель», — отметил он.

Эксперт ожидает снижения котировок на рынке акций Московской биржи. Также он напомнил, что в четверг, 9 марта, к 15:45 мск станет известно решение Европейского центробанка по ставке. В 16:30 состоится пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги.

ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода с 1 января. Соглашение об этом было заключено между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, достигнутая на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года.