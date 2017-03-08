Глава ОПЕК заявил о заслуженном Россией автоматическом принятии в картель

Несмотря на заявление Москвы о неготовности к членству в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), Россия заслуживает того, чтобы быть принятой в нее автоматически. Как передает во вторник, 7 марта, ТАСС, об этом генеральный секретарь картеля Мухаммед Баркиндо заявил на сессии энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне после встречи с министром энергетики РФ Александром Новаком.

«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи — в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», — цитирует агентство генсека. Тот добавил, что в ответ на эти слова Новак «улыбнулся характерной для него улыбкой».

6 марта российский министр энергетики в рамках CERAWeek заявил, что РФ не рассматривает вопрос о вступлении в картель. «Мы сегодня не рассматриваем вариант вступления России в ОПЕК, но наше взаимодействие со странами-экспортерами нефти показало необходимость и целесообразность кооперации», — отметил министр. По его данным, без взаимодействия с ОПЕК за последние годы мировая отрасль недополучила около 500 миллиардов долларов инвестиций.

Материалы по теме В тени тупика Как либеральные экономисты готовятся к 100-летию революции

С 1 января ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года, что составляет более половины от всех обязательств, которые приняли на себя не входящие в картель страны-экспортеры.

В январе члены картеля снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть. В ее состав входят 13 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия.