Новак заявил об отсутствии у России планов вступить в ОПЕК

Россия не рассматривает вопрос о вступлении в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом в понедельник, 6 марта, заявил министр энергетики России Александр Новак в рамках форума CERAWeek в американском Хьюстоне (штат Техас), сообщает ТАСС.

«Мы сегодня не рассматриваем вариант вступления России в ОПЕК, но наше взаимодействие со странами-экспортерами нефти показало необходимость и целесообразность кооперации», — отметил министр. По его данным, в отсутствии взаимодействия с ОПЕК мировая отрасль за последние годы недополучила около 500 миллиардов долларов инвестиций.

Новак также рассказал, что российский нефтегазовый комплекс с успехом преодолел санкции США, а компании смогли снизить себестоимость добычи топлива, которая составляет в среднем от 10 до 15 долларов за баррель. «За два года добыча нефти в России выросла на 400 тысяч баррелей... Мы открыты, чтобы иностранные компании участвовали в реализации проектов на территории РФ», — добавил он.

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Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, в свою очередь, заявил, что организации пока достаточно поддержки от России. «Я думаю, речь Новака была очень взвешенной и практичной. Они не собираются вступать в ОПЕК, но сотрудничают с ОПЕК, поддерживают ОПЕК. Я думаю, этого достаточно. На данный момент», — приводит его слова РИА Новости.

16 февраля Новак сообщил, что доходы российского бюджета от сокращения добычи нефти в 2017 году могут вырасти до 1,5 триллиона рублей. «Без достижения договоренностей цена на нефть могла быть 35-40 долларов за баррель, а сейчас она примерно 55 долларов за баррель. Эта разница в 10-15 долларов дает бюджету и компаниям минимум 110 миллионов долларов дополнительных доходов в день», — сказал он.

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С 1 января ОПЕК и ряд стран ограничили добычу нефти на полгода. Соглашение об этом было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Россия обязалась сократить производство на 300 тысяч баррелей в течение года, что составляет более половины от всех обязательств, которые приняли на себя не входящие в картель страны-экспортеры.

В январе члены картеля снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть. В ее состав входят 13 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия.