Глава ОПЕК отказался обсуждать продление ограничений по добыче нефти

Пока рано говорить о продлении соглашения по сокращению добычи нефти между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и странами, не входящими в картель. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

«Пока рано говорить об этом. Когда мы встретимся в мае, мы сможем посмотреть на все данные… и увидеть, чего мы достигли», — сказал он в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, США.

В то же время председатель конференции Дэниэл Ергин отметил, что сделка между ОПЕК и странами, не входящими в эту организацию, оказалась более успешной, чем предполагали многие. «Это историческое соглашение между ОПЕК и странами, не входящими в организацию, на уме у всех», — отметил он.

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В середине февраля международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что ОПЕК сократит добычу лишь на 70 процентов от заявленного уровня, а волатильность цен на нефть увеличится к апрелю-маю, по мере приближения срока окончания соглашения.

Договоренность об ограничении добычи нефти вступила в силу 1 января 2017 года. Она будет действовать полгода и по необходимости может быть продлена. Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где картель обязался снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

