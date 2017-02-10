ОПЕК снизила добычу нефти на миллион баррелей в день

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в январе снизили добычу сырья на один миллион баррелей в сутки, до 32,06 миллиона. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (IEA), опубликованном в пятницу, 10 февраля.

Некоторые производители, в том числе Саудовская Аравия, сократили объем производства больше, чем требовалось, отмечается в материалах IEA. При этом глобальное снижение частично компенсировалось ростом в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от сокращения.

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IEA улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тысяч баррелей в день, до 1,4 миллиона бочек ежедневно. Однако в целом участники рынка заняли выжидательную позицию, отмечается в докладе.

В начале февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, северо-западной Европы, стран Средиземноморья и Азии.

8 февраля агентство Bloomberg прогнозировало, что США в 2018 году могут увеличить объем добычи нефти до максимума с 1970 года. Рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи, считают в Reuters.

С начала 2017 года вступило в силу соглашение стран-членов ОПЕК об ограничении производства нефти, к которому присоединилась Россия. Оно будет действовать полгода и в дальнейшем может быть продлено.