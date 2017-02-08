США нарастят нефтедобычу до максимума за 50 лет

США в 2018 году могут увеличить объем добычи нефти до максимума с 1970 года. Об этом в среду, 8 февраля, пишет агентство Bloomberg.

По данным американского Управления информации по энергетике (EIA), внутреннее производство нефти в США в будущем году составит в среднем 9,53 миллиона баррелей в день. По данным на 3 февраля число буровых установок в стране выросло на 17 единиц, до 583 штук. Это самый высокий показатель с октября 2015 года, отмечает агентство.

Материалы по теме Накрылись газом Почему мир надолго останется на нефтяной игле

Производители сланцевой нефти стараются повысить стоимость барреля выше 50 долларов, отметил президент Группы стратегических исследований по энергетике и экономике в Массачусетсе Майкл Линч (Michael Lynch). «Я уверен, что повсюду в нефтяных министерствах от Эр-Рияда до Каракаса наблюдают за числом буровых установок в США с жадным интересом и небольшой тревогой», — сказал Линч.

В 14:30 мск американская нефть WTI подешевела до 51,84 доллара за баррель, что на 0,63 процента меньше уровня предыдущего закрытия. Цена североморской нефти Brent составляла 54,88 доллара за баррель (минус 0,33 процента).

В начале февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, северо-западной Европы, стран Средиземноморья и Азии.

Добыча нефти в США с середины 2016 года увеличилась на 6,3 процента, до 8,96 миллиона баррелей в сутки. «Трейдеры отмечают, что рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи», — писало агентство Reuters.