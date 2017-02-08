США нарастят нефтедобычу до максимума за 50 лет

США в 2018 году могут увеличить объем добычи нефти до максимума с 1970 года. Об этом в среду, 8 февраля, пишет агентство Bloomberg.
По данным американского Управления информации по энергетике (EIA), внутреннее производство нефти в США в будущем году составит в среднем 9,53 миллиона баррелей в день. По данным на 3 февраля число буровых установок в стране выросло на 17 единиц, до 583 штук. Это самый высокий показатель с октября 2015 года, отмечает агентство.
Производители сланцевой нефти стараются повысить стоимость барреля выше 50 долларов, отметил президент Группы стратегических исследований по энергетике и экономике в Массачусетсе Майкл Линч (Michael Lynch). «Я уверен, что повсюду в нефтяных министерствах от Эр-Рияда до Каракаса наблюдают за числом буровых установок в США с жадным интересом и небольшой тревогой», — сказал Линч.
В 14:30 мск американская нефть WTI подешевела до 51,84 доллара за баррель, что на 0,63 процента меньше уровня предыдущего закрытия. Цена североморской нефти Brent составляла 54,88 доллара за баррель (минус 0,33 процента).
В начале февраля Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер нефти, повысила цены для покупателей из США, северо-западной Европы, стран Средиземноморья и Азии.
Добыча нефти в США с середины 2016 года увеличилась на 6,3 процента, до 8,96 миллиона баррелей в сутки. «Трейдеры отмечают, что рост производства и запасов нефти в США может нивелировать эффект от сделки ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи», — писало агентство Reuters.