Иран призвал ОПЕК продолжить сокращение добычи нефти во втором полугодии

Членам Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) необходимо обсудить вопрос о дальнейшем сокращении добычи нефти во втором полугодии 2017 года. Об этом в среду, 8 февраля, заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане, сообщает агенство Fars.

«ОПЕК необходимо во втором полугодии еще сократить количество добываемой нефти. Этот вопрос нуждается в обсуждении и оценке», — сказал Зангане на встрече с делегацией из Венесуэлы. Иранский министр рассказал о сходстве позиций этих двух стран по снижению производства сырья.

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Кроме того, Зангане отметил, что члены ОПЕК, а также не входящие в картель страны, выполняют свои обязательства по достигнутому ранее соглашению. Это положительно сказывается на глобальном рынке нефти, добавил он.

Цена североморской нефти Brent в 13:00 мск составляла 54,69 доллара за баррель, что на 0,65 процента меньше уровня предыдущего закрытия. Нефть WTI подешевела до 51,63 доллара за баррель (минус 1,04 процента).

3 февраля США ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном. Ужесточение санкций против Тегерана может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти, отмечает Reuters.

С начала 2017 года вступило в силу соглашение об ограничении производства нефти, к нему присоединилась Россия и члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Оно будет действовать полгода и в дальнейшем может быть продлено. Также в ноябре прошлого года на саммите в Вене картель договорился снизить добычу сырья на 1,2 миллиона баррелей в день.