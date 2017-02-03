Мир
 

США расширили санкции против Ирана

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Вашингтон расширил экономические санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Под ограничения попали 13 физических лиц, среди которых есть граждане Ирана, ОАЭ, Китая, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний. Предприятия базируются в Исламской Республике, Ливане, КНР и Объединенных Арабских Эмиратах.

В американском Минфине пояснили, что расширение санкций связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.

Ранее 3 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал руководство Исламской Республики, отметив, что Иран играет с огнем. «Они не ценят, насколько добрым был к ним [предыдущий] президент [США Барак] Обама. Я не такой!» — предупредил американский лидер.

29 января иранские военные примерно в 200 километрах от Тегерана испытали баллистическую ракету. Она взорвалась, перед этим пролетев около тысячи километров. В Вашингтоне жестко раскритиковали эти испытания.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

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