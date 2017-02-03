США расширили санкции против Ирана

Вашингтон расширил экономические санкции против Ирана. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Под ограничения попали 13 физических лиц, среди которых есть граждане Ирана, ОАЭ, Китая, Кувейта и Ливана, а также 12 компаний. Предприятия базируются в Исламской Республике, Ливане, КНР и Объединенных Арабских Эмиратах.

В американском Минфине пояснили, что расширение санкций связано с иранской программой создания баллистических ракет, а также поддержкой, оказываемой Тегераном ливанскому шиитскому движению «Хезболла», которое в США признано террористическим. Ядерная сделка при этом затронута не будет.

Материалы по теме Сделка века О чем договорились Иран и «шестерка» международных посредников

Ранее 3 февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал руководство Исламской Республики, отметив, что Иран играет с огнем. «Они не ценят, насколько добрым был к ним [предыдущий] президент [США Барак] Обама. Я не такой!» — предупредил американский лидер.

29 января иранские военные примерно в 200 километрах от Тегерана испытали баллистическую ракету. Она взорвалась, перед этим пролетев около тысячи километров. В Вашингтоне жестко раскритиковали эти испытания.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.