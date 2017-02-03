Reuters сообщил о возможном введении Вашингтоном новых санкций против Тегерана

США могут ввести в отношении Ирана новые санкции в пятницу, 3 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Под ограничения в связи с обвинениями в поддержке терроризма могут попасть восемь иранских структур, еще 17 окажутся под санкциями из-за недавних испытаний Тегераном баллистической ракеты. Как отмечает агентство, новые ограничительные меры не затронут ядерную сделку с Ираном.

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29 января иранские военные испытали баллистическую ракету, пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров перед тем, как взорваться. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 1 февраля заявила, что Вашингтон считает проведенные испытания «совершенно недопустимыми». Президент США Дональд Трамп также прокомментировал пуск и назвал ядерную сделку с Тегераном ужасной.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

В декабре 2016-го США продлили на 10 лет действие ограничительных мер в отношении Ирана, в том числе из-за продолжающихся в стране работ по созданию баллистических ракет.