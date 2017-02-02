Трамп назвал ядерную сделку с Ираном ужасной

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter назвал ядерную сделку с Ираном ужасной.

«Иран был официально предупрежден об испытаниях баллистических ракет. Они должны быть благодарны за ужасную сделку, заключенную с США», — написал Трамп.

В другом сообщении президент США утверждает, что Иран находился на последнем издыхании и на грани коллапса, когда получил от США 150 миллиардов долларов в результате достигнутых договоренностей.

29 января иранские военные испытали баллистическую ракету, пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Ракета пролетела примерно 966 километров, перед тем как взорваться. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 1 февраля заявила, что Вашингтон считает проведенные испытания «совершенно недопустимыми» и намерен предпринять действия, чтобы Тегеран это понял.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика приняла на себя обязательства по ограничению работ в области обогащения урана в обмен на снятие ряда санкций.

В декабре прошлого года США продлили на 10 лет действие ограничительных мер в отношении Ирана, в том числе из-за продолжающихся в стране работ по созданию баллистических ракет.