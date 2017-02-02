В Конгресс США внесен законопроект по ужесточению санкций против Ирана

В Конгресс США внесен законопроект по введению новых санкций против Исламской Республики Иран. Документ размещен на сайте одного из его авторов — конгрессмена Питера Роскэма.

В тексте отмечается, что «Иран превратил в посмешище все усилия международного сообщества, продолжая разрабатывать ракетную программу, поддерживать терроризм и нарушая права человека. Соединенные Штаты не будут больше сидеть сложа руки и позволять муллам попирать международное право и ставить под угрозу мирное сосуществование народов своей безрассудной и агрессивной политикой».

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Законопроект предполагает введение санкций против Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), авиакомпании Mahan Air, а также всех лиц, поддерживающих программу создания Ираном баллистического оружия. Помимо этого, документ содержит требование в принципе расширить существующие санкции против Тегерана и ввести новые «за вопиющие нарушения прав человека».

Соавторами документа выступили также конгрессмены-республиканцы Ли Зельдин, Леонард Лэнс и Даг Ламборн — все они входят в состав группы по вопросам Израиля, действующей в рамках республиканской фракции. Аналогичный проект был представлен и в Сенате — там его внесли республиканцы Марко Рубио, Тодд Янг и Джон Корнин.

Во вторник, 1 февраля, демократ Элси Хастинг внес резолюцию о разрешении президенту страны использовать военную силу против Исламской республики Иран в том случае, если та попытается получить ядерное оружие.

29 января иранские военные испытали баллистическую ракету, пуск был произведен в окрестностях города Семнан в 225 километрах от Тегерана. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли 1 февраля заявила, что Вашингтон считает проведенные испытания «совершенно недопустимыми», и намерен предпринять действия, чтобы Тегеран это понял.

Принятая в июле 2015 года резолюция Совета Безопасности ООН 2231 призывает Иран не проводить подобные испытания.