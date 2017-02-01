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В Конгресс США внесли резолюцию о применении военной силы против Ирана

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Здание Конгресса США
Здание Конгресса США

В Конгресс США внесена резолюция о разрешении президенту страны использовать военную силу против Исламской Республики Иран в том случае, если та попытается получить ядерное оружие. Текст документа размещен на сайте Конгресса.

В нем указывается, что «Соединенные Штаты должны сделать все необходимое, чтобы гарантировать невозможность получения Ираном ядерного оружия». Отмечается, что «подобное стремление будет и впредь дестабилизировать регион» и «представляет угрозу не только для США, но и для их союзников».

Как следствие, американский президент наделяется правом использовать вооруженные силы против Ирана, чтобы не допустить получения им ядерного оружия, если сочтет необходимым. Резолюция внесена демократом Элси Хастингсом, одним из самых последовательных противников ядерной сделки с Ираном.

Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал сделку по иранскому атому и обещал пересмотреть ее. В Тегеране однако заявили, что он не имеет права отказываться от уже достигнутых договоренностей.

15 декабря 2016 года США на 10 лет продлили закон о санкциях против Ирана. В Вашингтоне заявляли, что это никак не отразится на сделке по атому. Речь в документе идет о введении персональных санкций в отношении лиц, причастных к разработке Ираном баллистических ракет, поддержке терроризма, а также виновных в нарушении прав человека.

3 декабря глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран остановит реализацию соглашения по атому, если США продлят санкции.

Иран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) в середине июля 2015 года достигли договоренности по ядерной программе Тегерана. Исламская Республика обязалась превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор в Араке перестроить в соответствии с проектом международного консорциума, отработанное топливо из него будет вывозиться за пределы страны. Также Тегеран пообещал не обогащать уран выше порога в 3,67 процента и ограничить его объемы 300 килограммами на срок в 15 лет.

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