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17:26, 22 июля 2026 (обновлено: 17:40, 22 июля 2026)Экономика

Брокер заявил о выгоде аренды по сравнению с ипотекой

Брокер Ракута: В условиях высокой ставки аренда жилья выгоднее, чем ипотека
Павел Полтавец (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что в условиях высокой ключевой ставки аренда квартиры стала экономически выгоднее покупки жилья в ипотеку, особенно в массовом сегменте. Своим мнением он поделился в беседе с Национальной службой новостей (НСН).

Он отметил, что рыночная ипотека сегодня выступает крайним вариантом решения жилищного вопроса и что эта тенденция будет сохраняться, пока ставки остаются высокими.

По словам Ракуты, раньше студии в новостройках рассматривали как первую недвижимость или инвестицию, однако сейчас спрос на них снизился. Он пояснил, что в сегменте комфорт- и премиум-класса покупатели часто используют наличные, а массовый рынок проседает из-за ужесточения условий по семейной ипотеке и других изменений в правилах игры.

Эксперт добавил, что в Москве доля студий в новостройках сократилась с 17 до 11 процентов за год, что также отражает общее разочарование в этом формате.

Ранее сообщалось, что сохранение Центробанком (ЦБ) ключевой ставки на текущем уровне в 14,25 процента годовых может создать риски осенних банкротств и остановки реализуемых инвестпроектов.

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