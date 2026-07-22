Захарова ответила на резкое заявление Каллас о России

Захарова сравнила слова Каллас о России с фобией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы для стран Европы, сравнила подобные высказывания с проявлением фобии. Ее слова передает РИА Новости.

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — сказала дипломат.

Ранее Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. «Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала глава евродипломатии в ходе министерской конференции АСЕАН.

До этого сообщалось, что зацикленность Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Некоторые из них еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».