Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:34, 22 июля 2026 (обновлено: 17:44, 22 июля 2026)Мир

Захарова ответила на резкое заявление Каллас о России

Захарова сравнила слова Каллас о России с фобией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление Верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас об угрозе Москвы для стран Европы, сравнила подобные высказывания с проявлением фобии. Ее слова передает РИА Новости.

«Хорошая новость в том, что фобии лечатся», — сказала дипломат.

Ранее Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы. «Мы ясно видим, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для наших стран в Европе», — сказала глава евродипломатии в ходе министерской конференции АСЕАН.

До этого сообщалось, что зацикленность Каллас на России вызывает опасения у евродипломатов. Некоторые из них еще до вступления Каллас в должность в 2024 году выражали опасения, что она «слишком зациклена на России».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Российские войска ударили по Черноморску и Одессе
    Россиянам назвали ответственных за возмещение ущерба при затоплении дома
    АвтоВАЗ рассказал о продажах специальных машин Lada
    Уехавшего из России блогера-иноагента оштрафовали на 40 тысяч рублей
    Британская компания начнет производить гаубицы на Украине
    Полувековое панно восстановили в бегемотнике российского зоопарка
    Бывший игрок НХЛ из России оказался должен другу более пяти миллионов рублей
    Гремучая змея укусила трехлетнюю девочку
    75-летний Олег Газманов раскрыл секрет молодости
    На Украине объяснили причины выполнения Зеленским требований протестующих
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok