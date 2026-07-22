Пять квартир стали ловушкой для бывшего мэра российского города

В Дагестане на 2 месяца арестовали экс-мэра Каспийска Гонцова по делу о получении взятки

В Махачкале Советский районный суд арестовал бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Гонцов арестован на один месяц и 29 дней.

Ранее сообщалось, что в период с апреля по май 2023 года глава города Каспийска, действуя по предварительному сговору с начальником отдела муниципального контроля администрации, получил от директора коммерческой компании взятку в виде пяти квартир стоимостью более 18 миллионов рублей. Это вознаграждение предназначалось за помощь в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушениями. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных лиц.