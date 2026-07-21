Бывшего главу российского города задержали за получение взятки квартирами

В Каспийске возбудили дело против экс-главы города

В Каспийске возбудили дело против экс-главы города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в период с апреля по май 2023 года глава города Каспийска, действуя по предварительному сговору с начальником отдела муниципального контроля администрации, получил от директора коммерческой компании взятку в виде пяти квартир стоимостью более 18 миллионов рублей.

Вознаграждение предназначалось за содействие в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома, строительство которого было завершено с нарушениями. Для сокрытия факта получения взятки квартиры были оформлены на доверенных лиц.

До этого были возбуждены дела в отношении начальника отдела муниципального контроля администрации города и директора коммерческой организации.

Следствие проводит работу по закреплению доказательной базы и установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что бывший начальник одного из российских научных институтов Минобороны заслушал приговор.

