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Силовые структуры
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10:52, 20 июля 2026Силовые структуры

Бывший начальник одного из российских научных институтов Минобороны выслушал приговор

В Москве осудили экс-главу ЦНИИ Минобороны Протасова
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: everything possible / Shutterstock / Fotodom

В Москве осудили экс-главу Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 286 («Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности с причинением тяжких последствий») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2014 по 2024 годы научно-исследовательским институтом выполнялись контракты по разработке и внедрению современных технологий. Протасов должен был создать научную группу и установить им стимулирующие выплаты. С 2020 по 2025 годы он получил от сотрудников 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ взятки за включение в эту группу и получение выплат, а также общее покровительство.

Суд приговорил Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что начальника одного из российских научных институтов Минобороны арестовали за взятки.

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