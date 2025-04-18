Начальника одного из российских научных институтов Минобороны арестовали за взятки

Начальника одного из НИИ Минобороны России Протасова арестовали за взятки

Начальник одного из НИИ Минобороны России арестован за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2014 по 2024 годы научно-исследовательским институтом выполнялись контракты по разработке и внедрению современных технологий. Андрей Протасов должен был создать научную группу и установить им стимулирующие выплаты. С 2020 по 2025 годы он получил от сотрудников института взятки за включение в эту группу и получение выплат, а также общее покровительство.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке.

