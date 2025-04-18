Начальника одного из российских научных институтов Минобороны арестовали за взятки

Начальник одного из НИИ Минобороны России арестован за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.
Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.
По данным следствия, в период с 2014 по 2024 годы научно-исследовательским институтом выполнялись контракты по разработке и внедрению современных технологий. Андрей Протасов должен был создать научную группу и установить им стимулирующие выплаты. С 2020 по 2025 годы он получил от сотрудников института взятки за включение в эту группу и получение выплат, а также общее покровительство.
По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке.