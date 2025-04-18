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12:34, 18 апреля 2025Силовые структуры

Начальника одного из российских научных институтов Минобороны арестовали за взятки

Начальника одного из НИИ Минобороны России Протасова арестовали за взятки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Начальник одного из НИИ Минобороны России арестован за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2014 по 2024 годы научно-исследовательским институтом выполнялись контракты по разработке и внедрению современных технологий. Андрей Протасов должен был создать научную группу и установить им стимулирующие выплаты. С 2020 по 2025 годы он получил от сотрудников института взятки за включение в эту группу и получение выплат, а также общее покровительство.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке.

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