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13:18, 4 апреля 2025Силовые структуры

Главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке

Суд отправил под домашний арест главу 27 ЦНИИ Минобороны Протасова за взятку
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Министерства обороны России Андрея Протасова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Протасов пробудет под домашним арестом два месяца. Как уточняет ТАСС, его подозревают по двум эпизодам получения взятки – в крупном и особо крупном размерах.

Ранее в Мурманской области по делу о взятке задержали главу закрытого административно-территориального образования Видяево. По версии следствия, задержанный в 2024 году оказал содействие в заключении договора с коммерсантом на обеспечение муниципальных нужд Видяево.

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