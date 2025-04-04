Главе института Минобороны России избрали меру пресечения по делу о взятке

Суд отправил под домашний арест главу 27 ЦНИИ Минобороны Протасова за взятку

Савеловский районный суд Москвы отправил под домашний арест начальника 27-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Министерства обороны России Андрея Протасова по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Протасов пробудет под домашним арестом два месяца. Как уточняет ТАСС, его подозревают по двум эпизодам получения взятки – в крупном и особо крупном размерах.

Ранее в Мурманской области по делу о взятке задержали главу закрытого административно-территориального образования Видяево. По версии следствия, задержанный в 2024 году оказал содействие в заключении договора с коммерсантом на обеспечение муниципальных нужд Видяево.