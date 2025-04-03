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16:57, 3 апреля 2025Силовые структуры

Главу российского ЗАТО задержали по делу о взятке в 15 миллионов рублей

В Мурманской области за взятку в 15 млн рублей задержали главу ЗАТО Видяево
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «РБК. Новости. Главное»

В Мурманской области по делу о взятке задержали главу закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Видяево. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным следствия, задержанный руководитель ЗАТО Сергей Богоза в 2024 году оказал содействие в заключении договора с коммерсантом на обеспечение муниципальных нужд Видяево. За контракт подозреваемый получил взятку в размере 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что блогера Дмитрия Портнягина и его жену Екатерину будут судить за отмывание 63 миллионов рублей и дачу взятки сотруднику префектуры Москвы.

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