Следователи раскрыли сумму отмытых российским блогером миллионов рублей

СК: Блогера Портнягина и его жену судят за отмывание 63 млн руб. и дачу взятки

Блогера Дмитрия Портнягина и его жену Екатерину будут судить за отмывание 63 миллионов рублей и дачу взятки сотруднику префектуры Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год супруги уклонились от уплаты налогов на сумму 124 миллиона рублей, а с денежными средствами совершили финансовые операции. Они перечислили 63 миллиона рублей на счета третьих компаний, тем самым легализовав их. В 2022 году Екатерина Портнягина передала через посредников взятку чиновнику за оказание содействия деятельности фирмы мужа.

В СК подтвердили прекращение дела по эпизоду с неуплатой налогов в связи с полным возмещением ущерба в размере 186 миллионов рублей.

Дело супругов поступило в Мещанский суд Москвы.

В октябре 2024 года Тверской суд Москвы освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий.

Его задержали 12 апреля 2024 года на территории Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.