С российского блогера сняли обвинения в неуплате налогов

Дело о неуплате налогов блогера Портнягина прекращено, его обвиняют в отмывании

В отношении популярного российского блогера Дмитрия Портнягина и его жены Екатерины прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, обвинения сняты после оплаты супругами всей задолженности по налогам, включая пени и штрафы. Портнягины, по их словам, закрыли все ИП и теперь ведут свой бизнес исключительно на общей системе налогообложения. Блогера все еще обвиняют в отмывании средств, полученных преступным путем.

Ранее сообщалось, что он выплатил 188 миллионов рублей долга государству. Тогда же Тверской суд Москвы освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий.

Его задержали 12 апреля 2024 года на территории Ростовской области по подозрению в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.