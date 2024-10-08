Блогер Портнягин выплатил 188 миллионов рублей долга государству

ТАСС: сумма выплаченного долга Портнягина государству составляет 188 млн рублей

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин выплатил 188 миллионов рублей долга государству. Об этом сообщает ТАСС.

Основная сумма долга была погашена за восемь месяцев до возбуждения дела, отметил блогер.

Тверской районный суд освободил Портнягина из-под домашнего ареста. Ему назначали запрет определенных действий. Следователь попросил запретить блогеру покидать место жительства с 22:00 до 6:00, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться почтой, средствами связи и интернетом.

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан 12 апреля на территории Ростовской области. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов и легализации финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем.