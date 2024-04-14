Популярного российского блогера заподозрили в нарушениях по двум статьям УК

ТАСС: меру пресечения в отношении Дмитрия Портнягина изберут 15 апреля

Популярный российский блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин подозревается по двум статьям УК РФ. В понедельник, 15 апреля, в отношении него будет избрана мера пресечения, сообщает ТАСС.

Адвокат бизнесмена Михаил Мушаилов отметил, что Портнягина подозревают по ч. 2 ст. 198 УК РФ (об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация финансовых средств, полученных другими лицами преступным путем в особо крупном размере). Он добавил, что пока не располагает сведениями о том, какую меру пресечения намереваются избрать в отношении его подзащитного.

В данный момент предприниматель остается под стражей.

Накануне стало известно, что в отношении Портнягина возбуждено уголовное дело. За несколько дней до этого полиция провела обыски в здании его бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia.

Следствие полагает, что блогер и его жена Екатерина за несколько лет (с 2018-го по 2020-й) не внесли в казну 124 миллиона рублей в виде налогов, при этом переведя из них 91 миллион рублей третьим лицам. Позднее к этой сумме добавились пени и штрафы в размере 64 миллиона рублей.

В управлении СК РФ по Московской области 11 апреля сообщили, что Портнягин и его супруга возместили весь ущерб по двум уголовным делам на общую сумму 124 миллиона рублей.